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فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:33 م
فلسطين تسجل 1191 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1191 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 369 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 113 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتفرض الحكومة إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

 


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الضفة الغربية

اصابات كورونا

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