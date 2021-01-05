اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:18 م
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فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق فى بناء قدراته العسكرية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:11 م
فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق فى بناء قدراته العسكرية وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون
أ ش أ

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بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد السفير الفرنسي لدى العراق، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية، كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.


العراق

جمعة عناد سعدون

وزارة الدفاع العراقية

فرنسا

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