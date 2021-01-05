فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق فى بناء قدراته العسكرية

بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وأكد السفير الفرنسي لدى العراق، وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - وقوف فرنسا إلى جانب العراق في بناء قدراته العسكرية، كون العلاقات بين البلدين علاقات ذات تاريخ طويل.
فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق فى بناء قدراته العسكريةالثلاثاء، 05 يناير 2021 08:11 م
وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون
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بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
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