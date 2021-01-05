غلق 500 منشأه طبية مخالفة بالدقهلية بحملات للعلاج الحر

الدقهلية شريف الديب

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، واقسامها بالإدارات الصحية، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة حيث تم المرور على حوالي 12 الف منشأة طبية خاصة تشمل عيادات خاصة و مراكز طبية ومراكز علاج طبيعي وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة.

كما تم استصدار 500 قرار غلق للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها، وتم منح تراخيص لعدد حوالي 715 منشأة طبية جديدة وذلك خلال عام 2020م حيث تم ترخيص 490 عيادة خاصة، 47 عيادة تخصصية، 2 مستشفى خاصة، 50 مركز طبي خاص، 7 محلات نظارات طبية، 31 مركز علاج طبيعي خاص، 88 معمل تحاليل طبيه.

كما تم فحص 1690 شكوى والرد عليها وتم المرور على 100 منشأة طبية خاصة مع لجان جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية والرقابة الإدارية كما تم عمل 9 لجان فحص للقضايا في النيابة العامة.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة، ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة، موجها الشكر لإدارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.