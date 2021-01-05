غلق 1942 منشأة منها 599 مركزا للدروس الخصوصية بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق 406 محلا، و61 سوقا، و137 مطعما، و224 مقهى، 212 وورشة و343 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية بإجمالي 1383 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة خلال 36 يوما، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التنمية المحلية والخاص بمواعيد الغلق الجديدة.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد 559 مركزاً للدروس الخصوصية خلال 13 يوما، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب وعائلاتهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية اليومية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بمواعيد الغلق الجديدة وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.