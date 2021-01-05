غلق وتشميع 18 مقرا للدروس الخصوصية بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن اللجان المشكلة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة قامت بالمرور على مقار الدروس الخصوصية بنطاق مراكز "دمنهور - شبراخيت - كوم حماده - النوبارية - الرحمانية - حوش عيسى - كفر الدوار - التحرير - ايتاى البارود - ابو المطامير - الدلنجات - مركز وبندر كفر الدوار".

أسفر المرور عن متابعه أماكن الدروس الخصوصية بقرى منشاة الأوقاف والبيضا وأبو خليفة التابعين لمجلس قرية أفلاقه بإدارة مركز دمنهور، وفى إدارة شبراخيت تم المرور على أماكن تجمع الدروس الخصوصية بمجلس قرية محلة بشر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة.

وفى إدارة كوم حمادة تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرى شابور وسلامون وكفر سلامون وقرية كفر مجاهد تبين وجود 6 مقارات دروس خصوصية تم غلقهم وأخذ التعهدات عليهم.

وفى إدارة الرحمانية، تم متابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بقرية أبو خراش تبين وجود مقر واحد لمعلم رياضيات وتم الغلق والتشميع، وبمتابعة مقرات الدروس الخصوصية الخاصة بقرية المجد تبين أن جميع مقرات الدروس الخصوصية مغلقة.

وفى إدارة النوبارية، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة النوبارية بقرية أبو بكر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة، وفى إدارة حوش عيسى تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بمدينة حوش عيسى وقرية كفر الواق تبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة وجميعها مغلقة.

وفى إدارة التحرير تم المرور على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الفيروز بمركز بدر وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة، وفى إدارة أبوالمطامير تم المرور على مقار الدروس الخصوصية وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

أما إدارة ايتاى البارود، تم المرور على مقار الدروس الخصوصية بقرية كفر الشيخ وقرية الخوالد وتبين عدم وجود مقار دروس خصوصية مفتوحة.

وإدارة بندر كفر الدوار تم مرور اللجنة اليوم على مقرات الدروس الخصوصية بنطاق البيضا وتم غلق وتشميع كل 5 سناتر للدروس، وإدارة مركز كفر الدوار تم المرور على المجموعات الخصوصية وسنتر الدروس الخصوصية وعددها 4 بنطاق قرية زهرة تم غلقها.

وفى إدارة الدلنجات تم المرور على عدد من مقرات ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق بندر الدلنجات ووجد مقرين لمدرسين خارج التربية والتعليم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم.