وأضاف ووكر في بيان له -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- أن "هذه الخطوة جاءت تلبية من عمدة المدينة، ومديري وكالة الأمن الداخلية، وإدارة الطوارئ".



وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، قد وافق في وقت سابق على نشر قوات من الحرس الوطني خلال الاحتجاجات المرتقبة لأنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.