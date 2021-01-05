عمدة لندن: لقاح كورونا غير قواعد اللعبة ولكن علينا الحذر مع السلالة الجديدة

كتب محمد شعلان

أكد صادق خان، عمدة لندن، أن ظهور لقاحات كورونا سيغير من مشهد مواجهة كورونا ولكن ما زالت المعركة مستمرة مع ظهور السلالة الجديدة من الوباء، وغرد عمدة لندن على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "اللقاح غير قواعد اللعبة فى معركتنا ضد هذا الفيروس المروع، ولكن مع انتشار السلالة الجديدة من COVID-19، تخوض الأطقم الطبية معركة على جبهتين".



عمدة لندن على تويتر

وشدد صادق خان، عمدة لندن، على أهمية اتباع القواعد الجديدة حتى يتمكنوا من إيقاف الانتشار والبقاء آمنين وحماية الخدمات الصحية الوطنية.

وعلق عمدة لندن صادق خان، على قرار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى حول فرض الإغلاق الوطنى على انجلترا لاحتواء متغير كورونا الجديد، إنه كان يتعين توسيع القواعد لتشمل ارتداء أقنعة الوجه فى المناطق الخارجية المزدحمة وتشديد الضوابط على الحدود، وقال صادق خان، "إعلان الحكومة عن إغلاق وطني كامل كان حتمياً".

وأضاف: "من غير الواضح لماذا استغرق بوريس جونسون وقتًا طويلاً للتوصل إلى هذا الاستنتاج.. أصبح الفيروس خارج نطاق السيطرة، كما أن خدمات الصحة الوطنية لدينا معرضة بشكل متزايد لخطر التعرض للارتباك بسبب الارتفاع الهائل فى الحالات، وزيادة دخول المستشفيات الآن بنسبة أعلى بكثير من أى وقت خلال هذا الوباء".

ودعا خان إلى مزيد من الدعم المالى للشركات والعمل على المساعدة "غير الكافية بشكل مؤسف" المتاحة للعاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين يعانون من العزلة الذاتية.

وكان قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون إن الجهود الجماعية كانت ستنجح في محاربة الشكل القديم من فيروس كورونا ، لكن البديل ينتشر بوتيرة تنذر بالخطر. ويقول إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 50 و70٪.