عدد الإصابات اليومية بكورونا في بريطانيا يتجاوز 60 ألفا للمرة الأولى

(رويترز)

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة يومية للمرة الأولى بينما تكافح الحكومة سلالة جديدة شديدة العدوى من الفيروس والأعداد مؤشر آخر على حدة الأزمة في الوقت الذي بدأت فيه انجلترا واسكتلندا عزلا عاما جديدا بسبب كوفيد-19 شمل صدور أوامر للمواطنين بالبقاء في البيوت.

وقالت إيفون دويل المديرة الطبية لهيئة الصحة العامة في انجلترا "الزيادة السريعة في الحالات مقلقة بشدة، والمحزن أنها تعني المزيد من الضغط على خدماتنا الصحية في عز الشتاء".

وأضافت "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا أن نبقى في البيت متى استطعنا ذلك".

وكانت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة أعلى من 50 ألفا خلال الأيام الثمانية الماضية.

كما أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء وفاة 830 آخرين ارتفاعا من 407 أعلنت وفاتهم أمس الاثنين.