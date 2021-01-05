اليوم السابع
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ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:48 م
ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بشبرا الخيمة لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت مباحث تموين القليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، من ضبط كميات لحوم ومصنعات اللحوم بثلاجة لحفظ المواد الغذائية بنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد ورود معلومات بقيام مالك ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بتخزين كميات من اللحوم ومصنعاتها الغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلى الفور تم تشكيل حملة من مباحث التموين بالتنسيق مع قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وتمكنت الحملة من 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار القليوبية

تموين القليوبية

مباحث تموين القليوبية

شبرا الخيمة

ثلاجة لحفظ السلع الغذائية

لحوم فاسدة

مدينة شبرا الخيمة

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