صحة كفر الشيخ تعلن توفر تنكات الأكسجين بصورة كافية.. وتوريده 3 مرات يوميا

كفر الشيخ – محمد سليمان

وفرت مديرية الصحة بكفر الشيخ إسطوانات الأكسجين بمستشفيات العزل بالمحافظة وبالمستشفيات التى بها أقسام للعزل، ويتم توريد الأكسجين للمستشفيات 3 مرات يومياً، وهناك مستشفيات بها تنكات أكسجين ومنها ما يمده بأسطوانات الأكسجين بصفة يومية.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تتلقى تقريرا يوميا بكميات الأكسجين المتوفرة بالمستشفيات وما تحتاجه ويتم توريدها بشكل يومي، ولا يوجد لدينا نقص فى كميات الأكسجين.

وأعلنت إدارة المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ أن هناك متابعة على مدار الساعة لمستشفيات العزل بالمحافظة، ومتابعة توريد الاسطوانات ثلاث مرات يوميا من الشركات التى تورد الأكسجين.

وأكد علاء فوده، مدير إعلام مجلس مدينة دسوق، أن المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق المصابة بفيروس كورونا وتم احتجازها بعزل مستشفى الحميات بدسوق، حالته مستقرة وفى تحسن، بالإضافة لتحسن حالة أشرف داوود، رئيس حى شمال لمجلس مدينة دسوق، بسبب كورونا.

وعلى جانب أخر سجلت مديرية الشئون الصحية فى كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إصابة 3 أشخاص من بينهم طبيبة بمستشفى سيدى سالم ، بفيروس كورونا المستجد طبقا لتحليل PCR التى أجريت لهم، وأثبتت إصابتها بالفيروس.