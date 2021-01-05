اليوم السابع
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صحة بنى سويف: تخصيص 115 سرير عناية مركز لاستقبال الحالات المصابة بكورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:00 ص
صحة بنى سويف: تخصيص 115 سرير عناية مركز لاستقبال الحالات المصابة بكورونا محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف لدينا 92 سرير عناية مركزة يخدم حالات النيابة بالكورونا بالإضافة 23 سرير عناية مركزة داخل مستشفى الصدر، تم الانتهاء منها ليصل إجمالى أسرة العناية المركزة التى تخدم مصابى فيروس كورونا إلى 115 سرير عناية مركزة.

 

وأوضح الدكتور محمد يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم استقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا حاليا فى مستشفيات ناصر العام، والصدر والحميات مستشفى الواسطى، والفشن، سمسطا بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحى.

 

وأضاف الدكتور محمد يوسف أن المحافظة وضعت خطط عدة فى حال الدخول فى سيناريوهات أخرى من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتوجد خطط بديلة استعدادا لكل المراحل، بجانب برتوكولات العلاج المقررة حسب تعليمات وزارة الصحة، فضلا عن توافر مخزون كاف من أرصدة المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بكورونا.

 


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وزارة الصحة

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