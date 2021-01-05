"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية للكشف على 2163 مواطناً بالمجان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المنصورية بمركز دراو، واستمرت لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



المشاركون فى القافلة الطبية

وأكد الدكتور طارق صبح، فى بيان صحفى، أنه تم إجراء الكشف الطبي على 2163 مواطناً بالمجان خلال القافلة، التى ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.



تسجيل بيانات المواطنين

وأشار منسق القوافل العلاجية المتنقلة، إلى أن تلك القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



تسجيل بيانات المواطنين



توقيع الكشف الطبى على الأطفال



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