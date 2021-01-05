اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:50 م
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سينوفارم الصينية تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:07 م
سينوفارم الصينية تسلم الإمارات 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم اليوم الثلاثاء، إنها سلمت الإمارات ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

وأدخلت المجموعة لقاحين مرشحين مضادين لكوفيد-19 وطورتهما وحدتاها في بكين ووهان مرحلة متقدمة من التجارب السريرية. وحصل لقاح وحدة بكين على الضوء الأخضر خلال الأسبوع الماضي لتطعيم الناس به في الصين.

ومجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية تابعة لمجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وقالت مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية في مقال نشره موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات "وفقا لتقييم مبدئي من الإمارات، يظهر الاستخدام الطارئ أن لقاح مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية لكوفيد-19 آمن للاستخدام على نطاق كبير وخفض على نحو ملحوظ فرص الإصابة بالمرض لدى من تلقوه". ولم يذكر المقال أي اللقاحين يشير إليه.

 


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