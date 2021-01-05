سيدة ألقاها زوجها من البلكونة: كنت بحضر الفطار وحاول تشويه وجهى بالزيت المغلى

الشرقية - إيمان مهنى

"يفتعل أى مشاجرة ويتعدى على بالضرب لأتفه الأسباب، وآخر مرة حاول أن يلقى الزيت المغلى فى وجهى فدفعته وهربت للبلكونة واستغثت بالجيران فحملنى وألقى بى لأسقط على الأرض"، هكذا روت ربة منزل من محافظة الشرقية تفاصيل الحادثة المأساوية لـ"اليوم السابع".

وشهدت قرية كفر الشاويش، التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، حادثا مأساويا إثر تعرض ربة منزل لكدمات وجروح نتيجة قيام زوجها بحملها وألقائها من بلكونة خلال مشاجرة بينهما .

وتقول المجنى عليها "ب .ا " 55 سنة، التى فضلت عدم تصويرها: "كانت مشاجرة زوجية مثل كل يوم، بسبب الظروف الاقتصادية وسوء معاملته لنا"، مؤكدة أنها تعتمد على مساعدات مالية ترسلها لها أسرتها لتربية أبناءها الثلاثة، وهم بنت متزوجة وولدين أقل من 15 سنة .

وتضيف السيدة، أنه شبت مشاجرة فى هذا اليوم واعتدى زوجها عليها بالضرب وبعدها وأثناء تحضير طعام الإفطار، وضعت طاسة زيت لتحمير البطاطس، تجددت المشاجرة ووجهت سيلا من السباب بألفاظ خارجة مرة أخرى، ودخل زوجها المطبخ وقام بسحب الطاسة من على النار بغرض ألقاها فى وجهى وتشويها، فدفعته بقوة لتسقط منه على الأرض، متابعة: "هرولت إلى البلكونة استغيث وأطلق صرخات استغاثة بالجيران وهو يتعدى على بالضرب وفجأة حملنى ودفعني من على السور، فسقط غارقة فى الدماء وجسمى كله يؤلمنى، فطلب الجيران الإسعاف ونقلت للمستشفى التى أجريت لى الفحوصات الطبية .

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بقيام "س.ب"، 65 عامًا بائع، قرية كفر الشاويش بإلقاء زوجته "ب.أ"، 54 عامًا من بلكونة الطابق الأول علوى، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية .

وتبين من التحريات أن الزوجين وقعت بينهما مشاجرة بسبب خلافات أسرية، وقام خلالها المتهم بالتعدى على زوجته بالضرب ومحاولة تشويه وجهها بزيت مغلى أثناء إعدادها طعام الإفطار وتواصلت المشاجرة بينهما وحاولت الزوجة الهروب منه ودلفت إلى البلكونة، وأثناء ذلك سقطت منها على الأرض ما أدى لإصابتها بكدمات وسحجات وقررت النيابة العامة حبس الزوج على ذمة التحقيقات .