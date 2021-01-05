اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:07 م
خالد صلاح
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سويسرا تسجل 28 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:06 م
سويسرا تسجل 28 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا فيروس كورونا
(رويترز)

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 قال مسؤولون في وزارة الصحة السويسرية اليوم الثلاثاء إنه تم حتى الآن تسجيل 28 إصابة بمرض كوفيد-19 نتجت عن السلالة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر على نحو سريع في أنحاء بريطانيا.

وأظهرت بيانات السلطات الصحية السويسرية أمس الاثنين، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 9665 حالة منذ يوم الخميس بينما بدأت سويسرا حملة التحصين ضد المرض في مختلف أنحاء البلاد.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 461961 حالة، وزادت الوفيات 189 إلى 7271 حالة، في حين أدى دخول 367 حالة جديدة المستشفيات إلى استمرار الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وكانت قد وافقت الجهات التنظيمية السويسرية لشركة لونزا Lonza Group  المتعاقدة معها على البدء في إنتاج لقاح فيروس كورونا من مودرنا في مصنع في سويسرا، ونقلت عن متحدث باسم مصنع لونزا قوله "يجري العمل التحضيري الهام في الوقت الحالي بهدف تكثيف خطوط الإنتاج.

 

 

 


سويسرا

فيروس كورونا

وباء كورونا

سلالة كورونا

لقاح كورونا

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