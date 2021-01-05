سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

رويترز

قالت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، إن السلطنة سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.