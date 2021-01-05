اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:20 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:55 م
سلطنة عمان تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الثلاثاء، إن السلطنة سجلت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا والتي ظهرت في بريطانيا، وكانت لمواطن عائد من هناك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المواطن ظهرت عليه أعراض تنفسية أثناء وجوده في الحجر الصحي، على الرغم من أن نتيجة فصحه لدى وصوله كانت سلبية.

وأعادت عُمان فتح حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي في 29 ديسمبر بعد إغلاق دام أسبوعا كإجراء احترازي.

وتلزم السلطنة الوافدين إليها عبر كافة مطاراتها بالخضوع لفحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19.

 


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سلالة كورونا الجديدة

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