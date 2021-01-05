أعلن مدير مركز جامالى الروسى للأوبئة ألكسندر جينتسبورج أن أكثر من مليون مواطن روسي حصلوا على لقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال جينتسبورج - فى تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الثلاثاء، "إنه بعد تلقي اللقاح لم تظهر حتى الآن أى أعراض جانبية غير مرغوبة على المواطنين الروس، الذين خضعوا للتطعيم".
وأضاف: "أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك ـ V) لقاح مجرب".. مشيرا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.
وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و "موديرنا"، و"استرازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".
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