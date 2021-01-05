وأضاف: "أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (سبوتنيك ـ V) لقاح مجرب".. مشيرا إلى أن منتجي اللقاحات الأخرى يمضون في نفس الطريق عند تسجيل اللقاحات وإجراء حملات التلقيح.

وتابع بالقول: "إن الشركات الأخرى مثل "فيزر" و "موديرنا"، و"استرازينكسا" يتبعون نفس المبدأ، الذي نتبعه نحن بالنسبة للقاح".