روسيا تعلق على إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم: ابتعاد عن الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم ابتعاد عن الاتفاق النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، عبّرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة فى منشأة نووية تحت الأرض، وهو ما ينتهك الاتفاق النووى الذى أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، لكنها عبرت عن اعتقادها أن الاتفاق جدير بالحفاظ عليه.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة دورية: "نحن قلقون للغاية من الإجراءات التي تتخذها إيران. هذا العمل ينتهك التزامات إيران النووية وسيكون له تداعيات خطيرة"، وأضاف "إنه أمر مؤسف لكن من المهم للغاية كذلك...أن نحافظ على الاتفاق".