روسيا بمجلس الأمن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول لأداة للتلاعب السياسى

كتب أحمد عرفة

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، عن ازدواجية المعايير التى تظهرها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بسوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة بمجلس الأمن، إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم".

ودعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاني من مرض التسييس المستشري فيها.