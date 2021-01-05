اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يناير 2021 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا بمجلس الأمن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول لأداة للتلاعب السياسى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 10:31 م
روسيا بمجلس الأمن: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول لأداة للتلاعب السياسى سوريا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، عن ازدواجية المعايير التى تظهرها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بسوريا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة بمجلس الأمن، إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم".

ودعا النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاني من مرض التسييس المستشري فيها.


روسيا

سوريا

الأمم المتحده

ازمه سوريا

اخر الاخبار

الاسلحة الكيمائية

حظر الاسلحة

مجلس الامن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة