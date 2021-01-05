رئيس هيئة قناة السويس يشهد افتتاح فرع البنك الأهلى داخل مبنى الإرشاد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، افتتاح فرع للبنك داخل مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وتوقيع بروتوكول مُكمل للتعاون المشترك، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبعض القيادات بالبنك الأهلي المصري.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن فرع البنك الأهلي الجديد يهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية الأساسية والمتطورة للعاملين بهيئة قناة السويس لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المنتجات المصرفية بكل يُسر وسهولة، والتي تشمل فتح الحسابات البنكية وتلقي الودائع وتوفير شهادات الادخار والاستثمار وإصدار بطاقات الائتمان وتوفير التسهيلات الائتمانية وخدمات ماكينات الصراف الآلي ATM .

ويتميز الفرع بتقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع التطور التكنولوجي، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي والمضي قدما في خطة التحول الرقمي، ويقدم الفرع خدماته يومياً ابتداءً من الساعة الثامنة ونصف صباحاً حتى الثالثة عصراً.

كما شهدت الزيارة، توقيع المُلحق المُكمل لبروتوكول التعاون المُشترك بين هيئة قناة السويس والبنك الأهلي المصري والخاص بتفعيل الحملة الإعلانية الخاصة بالتحصيل الإلكتروني لرسوم عبور الأنفاق التابعة للهيئة من خلال نقاط البيع الإلكتروني POS) الخاصة بالبنك الأهلي).

وقع بروتوكول التعاون المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع، حرص الهيئة على فتح آفاقاً جديدة للتعاون مع البنك الأهلي المصري، لتطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين العابرين للأنفاق وتوفير الخدمات المصرفية للعاملين في الهيئة، في ظل الحرص الدائم على توفير أفضل مستوى من الخدمات والتيسير على العاملين.

من جانبه، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن سعادته بهذه الخطوة التي تسهم في توثيق التعاون مع أحد أهم الصروح الاقتصادية في مصر، مؤكداً تزويد الفرع الجديد بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي بهدف تقديم الخدمات المالية والمصرفية بدقة وكفاءة متناهية، إلى جانب توفير بنية تكنولوجية متطورة تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية عالمياً.

في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.