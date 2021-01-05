رئيس مدينة طنطا يوجه بشن حملات لرفع القمامة بالوحدات المحلية.. صور

الغربية - محمد طارق

وجه المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية ، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع القمامة من جميع النقاط الرئيسية والفرعية ، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية .

حيث قامت الوحده المحلية بقرية شوبر بحملة نظافة شملت جميع مداخل قرى دائرة الوحدة بشوبر ، وفى الوحدة المحلية بقرية صناديد تم تنفيذ حملة نظافة بطريق " طنطا - شبين الكوم " لرفع بؤر تجمعات القمامه بجوار الجمعية الزراعية ووحدة الاسعاف بقرية صناديد ، كما قامت الوحدة المحلية بقرية محلة مرحوم بتنظيف ورفع القمامة من طريق جمال عبد الناصر ومحطة كفر العرب ، وخلف البترول والمقابر وحى ابو جلاجل .

كما قامت الوحدة المحلية بقرية الرجدية برش وتعقيم للمصالح الحكومية والشوارع المؤدية إليها ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية ، كما تم تعقيم ورش مبنى الوحدة المحلية ومجمع المدارس والشوارع المؤدية إليها.

وفى قطاع الإنارة تم إستكمال ورشة العمل الخاصة بصيانة كشافات الإنارة العامه وتغيير المعطل منها وتغيير الأسلاك ، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية الرجدية بصيانة بعض أعمدة الإنارة العامة على طريق عزبة الجريتلى بواسطة فنى ومعدات الوحدة وجارى العمل على باقى الطرق لصيانة الأعمدة واستعدال المائل منها .

كما وجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية ، بالتنبيه على العاملين بحسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم فى اسرع وقت وعدم تكدس المواطنين فى المكاتب والتشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.



أعمال النظافة

أعمال النظافة.

أعمال رفع القمامة