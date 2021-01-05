رئيس مدينة المنيا: إنجاز أعمال الخطة الاستثمارية وفق الجدول الزمنى لها

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القري والاحياء بضرورة إنجاز أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا.

وأكد رئيس المدينة، أهمية الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية المخصصة وحسن توظيفها وسرعة التنفيذ ومحاسبة كل من يتخاذل عن تنفيذ تلك المشروعات، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات والتعاون والتنسيق بين جميع قطاعات المعنية لعمل المحاضر الانضمامية والتي تضمن عدم وجود مشكلات مستقبلية اثناء التنفيذ ومضاعفة الجهود تلك الأعمال على أرض الواقع، والتي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

كما استعرض مع رؤساء القري والأحياء نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في الخطة وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وماهو متبقٍ وجارى الصرف منه على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.

ووجه بضرورة متابعة موقف المشروعات المتعثرة ومعرفة اسباب تعثرها مع ضرورة ايجاد حلول لها وفق الامكانات المتاحة والتعاون مع الجهات الاخري المعنية في سبيل انجازها والانتهاء منها.

كما تمت مناقشة المشروعات التي تم وضعها في الخطة من كمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والنظافة والتجميل وتغطية الترع ودعم منظومة النظافة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ومتطلبات دواوين القري والاحياء بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.