رئيس جامعة طنطا: رقمنة العمل الإدارى واستهداف 100% من العاملين

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، على أهمية التحول الرقمي تماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي، موضحًا أن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030 .

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار خطة الجامعة لتطبيق منظومة التحول الرقمى، تم الانتهاء من الدورات التدريبية التى أجريت لـ 25 من الإداريين العاملين بالجامعة علي برامج التحول الرقمى، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأكد الدكتور محمود ذكى، أنه تم البدء خلال الأسبوع الجارى بدورات تدريبية جديدة، وذلك بنوادى التكنولوجيا بمبنى المكتبة المركزية، تحت اشراف الدكتور طارق فايد المدير التنفيذى للمعلومات من خلال مركز التدريب علي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع مركز التعليم الالكترونى بالجامعة برئاسة الدكتور ياسر عبده.

وأضاف، أن المستهدف من التدريب 100% من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بكافة قطاعاتها وكلياتها ووحداتها ومراكزها الخاصة.