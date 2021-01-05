رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المنشآت الجامعية لمتابعة أعمال المنشآت، مستعرضا ما تم تنفيذه بكافة المشروعات القائمة وما تم الانتهاء منه، والأعمال المطلوبة من مركز البحوث الهندسية، والأعمال الجاهزة لافتتاحها بمختلف كليات ووحدات الجامعة.

وعرض مبارك، الافتتاحات التى تمت تزامنا مع الاحتفال بعيد الجامعة الرابع والأربعين، والتى تعد انجازات ونجاحات جديدة تضاف إلى تاريخ الجامعة، مؤكدا على أنه جارى الانتهاء من انجازات أخرى، وناقش المشروعات الجديدة المطلوب إدراجها بالخطة والإمكانيات المادية المتاحة لتنفيذها.

حضر الاجتماع اليوم من أعضاء اللجنة الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن على عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور محمود قوره عميد الطب، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.