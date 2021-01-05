رئيس الوزراء الموريتانى يبحث مع وزير الصحة الجزائرى التعاون الطبى

أ ش أ

بحث رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، في نواكشوط، مع وفد حكومي جزائري برئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل لتعزيزها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعاً جديدًا بين البلدين.

كما تطرقا إلى الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا وإلى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء.