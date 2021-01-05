اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 03:30 ص
خالد صلاح
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رئيس الوزراء الموريتانى يبحث مع وزير الصحة الجزائرى التعاون الطبى

الثلاثاء، 05 يناير 2021 02:19 ص
رئيس الوزراء الموريتانى يبحث مع وزير الصحة الجزائرى التعاون الطبى رئيس الوزراء الموريتانى محمد ولد بلال
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال،  في نواكشوط، مع وفد حكومي جزائري برئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور عبد الرحمن بن بوزيد، علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل لتعزيزها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وبحثا الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية وإعطائها دفعاً جديدًا بين البلدين.

كما تطرقا إلى الظرف الصحي المرتبط بجائحة كورونا وإلى سياسات الوقاية منها ومكافحتها من أجل الحد من انتشار هذا الوباء.  

موريتانيا

الجزائر

كورونا

محمد ولد بلال

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