وقال دوتيرتي، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تقارير تفيد بأن بعض الموظفين العاملين في المطار وبعض أفراد طاقم الطائرة يساعدون المسافرين على المرور بدون الخضوع للبروتوكولات الصحية.

وأشار إلى أنه يتعين على كل من يدخل الفلبين أن يخضع لحجر صحي لمدة أسبوعين كإجراء وقائي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مهددًا باستبدال كل العاملين في الحجر الصحي إذا تمكن أحد من دخول البلاد بدون اتباع البروتوكولات الصحية.