خروج 10 حالات بعد تعافيهم من الإصابة بكورونا من مستشفى بنها التعليمى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الدكتورة أمنية محمود، مدير مستشفى بنها التعليمى بالقليوبية، خروج 10 حالات بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا واستقرار حالتهم، خاصة بعد ورود سلبية المسحة التى تم سحبها منهم، مع استمرار فترة العزل المنزلى حتى التأكد من تمام الشفاء للحالات.

وأكدت مدير المستشفى لـ"اليوم السابع"، أنه تم استقبال 3 حالات جديدة اليوم، من المصابين بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد الحالات المحجوزة بالقسم الداخلى 56 حالة، من بينهم 16 حالة بالرعاية المركزة، موضحة أنه تم تسجيل حالتى وفاة لتملك الفيروس منهم وعدم جدوى العلاج المقدم لهم، مشيرة إلى أن شبكة الأكسيجين بالمستشفى تعمل بكامل طاقتها.

فيما كشفت مصادر طبية بمستشفيا التأمين الصحي ببنها، والنيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، تسجيل 3 حالات وفاة، للمواطنين الموجودين بالعزل الدخلى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، كانوا محجوزين بالعناية المركزة.

وأوضحت المصادر، أن المستشفيات تستقبل حالات الإصابات بكورونا، حيث تم الفرز بين الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي، نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز، وأخرى يتم عزلهم منزليا، مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.