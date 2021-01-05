حى العرب ببورسعيد: غلق مراكز الدروس الخصوصية وغرامة 4 آلاف للمراكز المستمرة

بورسعيد - محمد فرج

ناشد المحاسب عادل عبد الفتاح رئيس حى العرب ببورسعيد ، جميع أولياء الأمور ، بعدم الدفع بأبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية ، حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا ، فضلا عن تأمين حياة المواطنين .

ومن جانبه أكد رئيس الحى " لليوم السابع " أنه تم عمل حملات رقابية بجميع مناطق وشوراع الحى على مراكز الدروس الخصوصية ، فضلا عن توقيع غرامة أربعة آلاف جنيه على أى مركز يثبت إستمرارة فى العمل بمخالفة القرارات الوزارية مؤكداً بأنه لن يسمح بعمل هذه المراكز بعد الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ، وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

وفى وقت سابق قامت الأجهزة التنفيذية بحى الشرق برئاسة العميد نعمان محمد ، بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بمبنى الفريبور بحى الشرق ، والذى يأتى ضمن تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصا على سلامة وصحة الطلاب مع التشديد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تحت إشراف محمد فواز سكرتير حى الشرق والإدارات المعنية بالحى .



وتهيب محافظة بورسعيد بجميع أولياء الأمور عدم الدفع بأبنائها إلى مراكز الدروس الخصوصية حرصا على سلامتهم فى ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا وتأمين حياة المواطنين .



كما تؤكد المحافظة أنه سيكون هناك أبتداء من الغد حملات رقابة بجميع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية وتوقيع غرامة أربعة آلاف جنية على أى مركز يثبت استمرارة فى العمل مع إغلاقه ، ولن يسمح بعمل هذه المراكز بعد الآن فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيرس كورونا .