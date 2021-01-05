حميات الأقصر تكشف تفاصيل أول مركز لتلقى لقاحات كورونا بالمحافظة

قال الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر، إنه تم اختيار مستشفى الحميات ليتم بداخلها إقامة أول مركز لتلقى لقاحات كورونا برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وأضاف الدكتور محمد الرملى، أنه سيتم التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاحات اللازمة للمواطنين، موضحاً أنه ستكون الأولويات للأطباء وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة وبعد ذلك باقي المواطنين حسب الأولويات التى تحددها الوزارة.
وأوضح الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، أن المستشفى تشهد أعمال تطوير حيث يوجد 3 مباني أحدهما مبني حميات وعناية مركزة، والاخر مبني للجهاز الهضمي والكبد والعناية المركزة والمناظير، ويوجد مبني صدرية وعناية مركزة.
وأضاف مدير مستشفي الحميات، أنه يوجد خدمة المسافرين لعمل تحليل PCR، ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزي جانب الانضمام للجنة القومية للفيروسات.
وكان قد تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، سير الأعمال بمستشفى الحميات بالحبيل بمركز البياضية، وذلك بمرافقة كل من وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، وذلك فى اإطار المتابعة المستمرة لإنتظام العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.
واختتم نائب المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير التى تشهدها المستشفي، مؤكداً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأطقم الطبية بالالتزام بورديات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء أعمال تطوير المستشفى.
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