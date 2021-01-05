اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:11 م
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حميات الأقصر تكشف تفاصيل أول مركز لتلقى لقاحات كورونا بالمحافظة

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:11 م
حميات الأقصر تكشف تفاصيل أول مركز لتلقى لقاحات كورونا بالمحافظة الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قال الدكتور محمد الرملى مدير عام مستشفى حميات الأقصر، إنه تم اختيار مستشفى الحميات ليتم بداخلها إقامة أول مركز لتلقى لقاحات كورونا برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. 

وأضاف الدكتور محمد الرملى، أنه سيتم التسجيل على الإنترنت للحصول على اللقاحات اللازمة للمواطنين، موضحاً أنه ستكون الأولويات للأطباء وكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة وبعد ذلك باقي المواطنين حسب الأولويات التى تحددها الوزارة. 

وأوضح الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، أن المستشفى تشهد أعمال تطوير حيث يوجد 3 مباني أحدهما مبني حميات وعناية مركزة، والاخر مبني للجهاز الهضمي والكبد والعناية المركزة والمناظير، ويوجد مبني صدرية وعناية مركزة.

وأضاف مدير مستشفي الحميات، أنه يوجد خدمة المسافرين لعمل تحليل PCR، ومعمل لتحليل فيروس كورونا، بالإضافة إلى معمل البكتريا المركزي جانب الانضمام للجنة القومية للفيروسات.

وكان قد تفقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، سير الأعمال بمستشفى الحميات بالحبيل بمركز البياضية، وذلك بمرافقة كل من وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز البياضية، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد الرملي مدير مستشفي الحميات، وذلك فى اإطار المتابعة المستمرة لإنتظام العمل بالمنظومة الصحية بمحافظة الأقصر.

واختتم نائب المحافظ  جولته بتفقد أعمال التطوير التى تشهدها المستشفي، مؤكداً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للأطقم الطبية بالالتزام بورديات العمل لضمان تلقى المواطنين لخدمة طبية ذات جودة عالية على مدار اليوم ، كما شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لإنهاء أعمال تطوير المستشفى.


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مستشفى حميات الأقصر

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