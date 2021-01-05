حملات لرش وتعقيم شوارع مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف" برئاسة المهندس محمود سعد " بتكثيف الجهود في تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، حيث تم القيام برش وتعقيم بعض الشوارع بمواد مطهرة وكذلك بعض المصالح الحكومية، كما تم التشديد على ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمتابعة اليومية بالتعقيم والتطهير المستمر وحظر التجمعات والتزاحم وذلك للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

في حين تم تشكيل عدة لجان بالمدينة والمجالس القروية التابعة لمتابعة التزام أصحاب المحال التجارية والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية بقرار مواعيد فتح وغلق المحال بمدينة الفشن والقرى التابعة حيث تمت المتابعة وسط استجابة تامة من أصحاب المحال بالغلق فى المواعيد المقررة، وذلك لتحقيق الانضباط للشارع ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.