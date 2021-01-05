حملات على مواقف السيارات بالقرنة لمتابعة تطبيق إرتداء الكمامات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع وحدة مرور الغرب بقيادة الرائد إبراهيم همام ، حملة موسعة على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة القرنة، وعبارة الأهالى وساحة إنتظار الموتوسيكلات والمحلات التجارية والكافتريات.

وتم خلال الحملات مراجعة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة، كما تمت مراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف، وتم ضبط 3 موتوسيكل بدون لوحات وتحميلهم إلى وحدة مرور الغرب.

وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة شاملة لأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات فى كلا من مدينة القرنة وقرى الشيخ عامر وحاجر الضبعية والأقالتة، وذلك بالاضافة لأعمال تسوية وتوسيع الطرق بالجليدر بقرية البعيرات بمشاركة قطاع النظافة والتجميل ورؤساء القرى كلا فى قطاعه.

وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل بحديقة المرسى السياحى وقص وتهذيب الأشجار ، وذلك فى اطار خطة المحافظه لرفع كفاءه ومستويات النظافه والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين، موضحاً أنه تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فى جولة منذ يومين المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة القرنة ، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، و أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذى يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوى الغربى والطريق الزراعى الغربي، بإجمالى طول حوالى 5 كم، ومقر وحدة طب الأسرة بالقبلى قامولا والتى تم افتتاحها بعد التطوير فى يوليو 2020 على مساحة 1500 متر لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.