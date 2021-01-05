حملات على مواقف السيارات بالقرنة لمتابعة تطبيق إرتداء الكمامات

قاد رجال رئاسة مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع وحدة مرور الغرب بقيادة الرائد إبراهيم همام ، حملة موسعة على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة القرنة، وعبارة الأهالى وساحة إنتظار الموتوسيكلات والمحلات التجارية والكافتريات.
وتم خلال الحملات مراجعة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة، كما تمت مراجعة الموتوسيكلات المخالفة بواسطة المرور بمنطقة المعدية والموقف، وتم ضبط 3 موتوسيكل بدون لوحات وتحميلهم إلى وحدة مرور الغرب.
وفى نفس السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة شاملة لأعمال النظافة والتجميل وصيانة الأعمدة وتركيب كشافات فى كلا من مدينة القرنة وقرى الشيخ عامر وحاجر الضبعية والأقالتة، وذلك بالاضافة لأعمال تسوية وتوسيع الطرق بالجليدر بقرية البعيرات بمشاركة قطاع النظافة والتجميل ورؤساء القرى كلا فى قطاعه.
وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة، فى بيان صحفى، أنه جارى العمل بحديقة المرسى السياحى وقص وتهذيب الأشجار ، وذلك فى اطار خطة المحافظه لرفع كفاءه ومستويات النظافه والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين، موضحاً أنه تابع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فى جولة منذ يومين المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة القرنة ، برفقة نائب المحافظ محمد عبدالقادر، ورئيس مدينة القرنة العميد علاء عبدالجابر، ومدير مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظة للمشروعات المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وشملت الجولة تفقد موقع تنفيذ خط الصرف الصحى بمنطقة الطارف، و أعمال رصف طريق مدخل قامولا المزدوج، والذى يمثل حلقة ربط بين الطريق الصحراوى الغربى والطريق الزراعى الغربي، بإجمالى طول حوالى 5 كم، ومقر وحدة طب الأسرة بالقبلى قامولا والتى تم افتتاحها بعد التطوير فى يوليو 2020 على مساحة 1500 متر لتدخل ضمن وحدات التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.
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