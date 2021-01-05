حملات تعقيم للمواقف ومتابعة إلتزام الركاب والسائقين بالقرارات بالبحيرة.. صور

البحيرة- ناصر جودة

شدد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات التعقيم وكذا المتابعة لكافة الإجراءات الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والتزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات .

وشهدت مجمعات المواقف بنطاق المحافظة حملات مكبرة لمتابعة إلتزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامات مع تطبيق القانون وفرض الغرامات الفورية على المخالفين حرصا صحتهم وسلامتهم وسلامة المحيطين بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة التعقيم بالمواقف.

وأكد المحافظ على استمرار عمل جميع اللجان والجهات المعنية لمتابعة الالتزام بكافة التعليمات المقررة وتطبيق كافة الإجراءات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مناشداً جموع المواطنين من ابناء المحافظة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمساهمة مع كافة الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة ومواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا .