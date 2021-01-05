جونسون لـ"البريطانيين": "أعلم إحباطكم.. وبفضل معجزة العلم نهاية كورونا تقترب"

كتب محمد شعلان

وجه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، رسالة إلى مواطني المملكة المتحدة يطالبهم فيها بإدراك خطورة الوضع مع ظهور السلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وغرد جونسون على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أود أن أقول للجميع في جميع أنحاء المملكة المتحدة إنني أعرف مدى صعوبة هذا الأمر، وأعلم مدى إحباطك، وأعلم أن لديك ما يكفي من التوجيهات الحكومية حول هزيمة هذا الفيروس".

وأضاف بوريس جونسون، فى رسالته: "لكن الآن أكثر من أي وقت مضى ، يجب أن نتعاون معًا. مع كل ضربة في أذرعنا، فإننا نقلب الاحتمالات ضد كوفيد ولصالح الشعب البريطاني، وبفضل معجزة العلم ، ليست النهاية تلوح في الأفق فحسب، لكننا نعرف بالضبط كيف سنصل إلى هناك".



جونسون على تويتر

واختتم بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، رسالته بتوجيه السكان بالاستمرار في البيوت، قائلا: "في الوقت الحالي ، أخشى أنه يجب عليك مرة أخرى البقاء في المنزل وحماية الأطقم الطبية وتخفيف الضغط على المستشفيات وإنقاذ الأرواح".

وبدأت بريطانيا اليوم الثلاثاء ثالث عزل عام لمواجهة مرض كوفيد-19 حيث صدرت تعليمات للسكان بالبقاء في المنازل فيما دعت الحكومة لبذل جهد كبير وأخير على مستوى البلاد للسيطرة على فيروس كورونا قبل أن يغير التطعيم الجماعي المعادلة.

وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون بدء العزل العام في وقت متأخر أمس الاثنين، وقال إن السلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا والتي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا تنتشر بسرعة تنذر بوضع هيئة الصحة العامة تحت ضغط شديد في غضون 21 يوما.

وفي إنجلترا فقط، يُعالج نحو 27 ألفا في المستشفيات بعد الإصابة بمرض كوفيد-19 ويزيد هذا العدد بنسبة 40 بالمئة عن ذروة الموجة الأولى من الجائحة في أبريل.

وبدأت بريطانيا في توزيع لقاحين للوقاية من كوفيد-19، أحدهما صنعته شركتا فايزر وبيونتيك والثاني ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا. وتم بالفعل تطعيم ما يربو على المليون بالجرعة الأولى من اللقاح.