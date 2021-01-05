جبر الخواطر.. محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة خلال عقد قران.. صور

سوهاج محمود مقبول

في لافته إنسانية تدل على جبر الخواطر، حضر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، وكيلا عن إحدى الفتيات اليتيمات خلال عقد قرانها بمقر إحدى الجمعيات بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.

وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.

من جانبها قدمت عبلة الهواري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه رب الأسرة السوهاجية.

وقدم مجلس إدارة الجمعة الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة إلى قلب العروسين، فهو رب الأسرة السوهاجية وراعي مصالح شعب سوهاج.



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محافظ-سوهاج-وكيلا-لعروس-يتيمة-خلال-عقد-قران-(6)