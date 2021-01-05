تونس تسجل 72 وفاة و2265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 72 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و934 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2265 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 147 ألفًا و61 حالة.

وفى السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 110 آلاف و324 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 147 ألفًا و61 إصابة.