توقيع غرامات على 270 مواطنا فى حملات بالمنيا لعدم ارتداء الكمامة

المنيا - حسن عبد الغفار

فرضت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا، غرامات فورية على 270 مواطنا، منذ أمس وحتى صباح اليوم، لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها على كل مخالف، فيما جرى تحرير 47 محضرا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا، وذلك عقب تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على الصحة .

وأعلن عماد محمود رئيس، قرية البرجاية، عن فض 3 أفراح، أثناء المرور ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا " بنطاق الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إذ تم فض فرح بقرية زهرة واثنين بقرية البرجاية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات المقررة والصادرة لمواجهة فيرس كورونا للحد من انتشارة حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه كلف نائبه الدكتور رجب قياتي، بالمرور والمتابعة، وتم تشميع عدد من المقاهى بقرية دماريس نظرا لمخالفتها الحيطة وعدم الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تشميع مقهيين وتم تحريز عدد من الشيش وأكواب الزجاج والأدوات غير المسموح بتداولها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وأصحاب المقاهي.