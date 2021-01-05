توفير وحدة إسعاف داخل جامعة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أنه تم توفير وحدة إسعاف جديدة داخل الجامعة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وثمن الدكتور منصور حسن ، دور هيئة الإسعاف المصرية، مشيرا لوجود تنسيق وتعاون كامل معها، مؤكداً أن الجامعة مستعدة لخدمة المجتمع بأى شكل من الأشكال.

جدير بالذكر، أنه تأتى هذه الوحدة لخدمة القطاع الغربى من مدينة بنى سويف ، خاصة أن كل المرتكزات السابقة كانت فى القطاع الشرقى من المدينة مما يؤخر وصول سيارات الإسعاف للقطاع الغربى ، خاصة وقت غلق المزلقان سابقا، حيث تهدف الوحدة الجديدة للاستجابة السريعة للبلاغات الواردة من غرب المدينة والقرى المجاورة لها.

وقد شهدت جامعة بنى سويف إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الدولة فى مجال العلوم والبحث العلمى، بامتلاك الجامعة أحدث وحدة جهاز ميكروسكوب إلكترونى فى الشرق الأوسط، بتكلفة 24 مليون جنيه.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف افتتح وحدة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، بتكلفة 24 مليون جنيه، منذ ثلاثة أيام بحضور الدكتور فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلى عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .