تنفيذ مشروعات الكهرباء بمدينة الزقازيق بتكلفة 730 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الكهرباء الجارية بمدينة الزقازيق وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى البعيدة والمساهمة فى الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم فى تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات الفنية وسرعة إستكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس عصام الحسينى رئيس قطاعات تشغيل شبكات مدن القناة والمدن الجديدة والمشرف على قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع فى مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء محطة محولات الزقازيق جهد11/66/220/500 ك. ف بتكلفة 680 مليون جنيه حيت بلغت نسبة التنفيذ 60 % ، وكذلك انشاء موزع كهرباء أرض المحلج ذو الجهد المتوسط بمدينة الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه حيث وصلت نسبة تنفيذ الشبكات 95 % والانشاءات المدنية 95% والمهمات الكهروميكانيكية 75% وذلك بهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين وتطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة .

أضاف المهندس عصام الحسينى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزعى الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق، وموزع السدس بمركز الابراهيمية، وموزع حانوت بمركز كفر صقر، وموزع أحمد حلمى بمركز فاقوس بتكلفة مالية بلغت 220 مليون جنيه.