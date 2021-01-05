تنفيذ المرحلة الثانية من محور تنيدة منفلوط فى الوادي الجديد بنسبة 80%

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس ماهر إبراهيم حسوبة، وكيل وزارة ومدير منطقة تعمير الداخلة بالوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنيدة منفلوط بنسبة 80٪ والذى يبلغ طوله 300 كيلو مترا، وبتكلفة 585، 6 مليون جنيه، حيث جرى التوجيه بزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع حتى الانتهاء من التنفيذ، مشيرا إلى أن المحور يجرى تنفيذه على 3 مراحل جرى الانتهاء من المرحلة الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه، ويتبعها المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه.

وأضاف حسوبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحور يربط مركزى الداخلة وبلاط بمحافظة أسيوط، وجرى الانتهاء من رصف 150 كيلو متر بالكامل من النقطة صفر عند مطار الداخلة طريق شرق العوينات، وحتى الكيلو 65 أسفل النقب ومن الكيلو سبعين حتى الكيلو 100 بعد النقب وجار استكمال أعمال الحفر والردم بمنطقة النقب.

وأكد حسوبة أنه جرى تنفيذ أعمال الحفر والردم وتربة الأساس عند الكيلو مائة ويجرى استكمالها حتى الكيلو ثلاثمائة باتجاه مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، كما أن التكلفة بلغت حتى الآن 300 مليون جنيه، كما تم تنفيذ برابخ ومخرات لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة فى مناطق متفرقة بمحور تنيدة – منفلوط بهدف تجميع مياه الأمطار أو السيول وتغيير مسارها بعيدًا عن المسار الإسفلتى للمحور، وذلك بهدف الحفاظ على الطريق من التآكل بسبب تلك الظواهر الطبيعية كما يجرى استكمال تدعيم الطريق بالخدمات ومحطات البنزين وخدمة السيارات والمسافرين.