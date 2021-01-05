تموين الوادي الجديد: وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية للمنتفعين بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن وصول دفعة جديدة من بطاقات التموين الذكية (استخراج جديد-بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، البدء في تسليم البطاقات للإدارات التموينية، والتي تضمنت 120 بطاقة وتسليمها للمنتفعين على مستوي مكاتب التموين والإدارات الفرعية الخمسة.

وقال السيد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجرى بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وكانت وزارة التموين، قد أعلنت عن إتاحة خدمة جديدة لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا على موقع "دعم مصر" وهي خدمة استخراج بطاقة تموين جديدة لمن ليست له بطاقة تموين، وذلك وفقا للقواعد المنظمة، بعد نجاح تجربة إصدار بطاقات بدل التالف وبدل الفاقد إلكترونيا، منذ بداية أزمة كورونا، لمنع تكدس المواطنين أمام مكاتب التموين كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أتاحت الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني خدمات استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي، وهو استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى مع استمرار خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال الموقع، مع دراسة كيفية إتاحة تقديم طلب من خلال الموقع بشأن حذف أحد أفراد الأسرة المتوفين والمقيد على البطاقة بدلا من الذهاب إلى المكاتب أو تقديم طلب أيضا لإيقاف صرف السلع لأحد الأفراد في حالة سفره خارج البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بجانب أيضا استمرار كافة هذه الخدمات بمكاتب التموين ومراكز الخدمة المتطورة في مختلف المحافظات.