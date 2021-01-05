تموين الأقصر تضبط 416 بطاقة تموينية بالمخابز البلدية ومخبز يعمل بدون ترخيص

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم تنظيم حملات تموينية مكثفة بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتى تمكنت من ضبط 416 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز بالمخالفة للقانون.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه خرجت الحملات بقيادته وبمشاركة كل من عبد الرازق الصافى وكيل المديرية ورفاعي أحمد وأحمد ربيع أعضاء الحملة التموينية والمفتشين بالمديرية، والتى أسفرت عن ضبط عدد 416 بطاقة تموينية لدى أحد المخابز البلدية، وكذلك تم ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص، وتم تحرير عن ذلك المخالفات اللازمة، وعرضها علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكانت قد شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شرطة المسطحات، حيث يأتي ذلك تنفيذا لقرار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن استمرار الحملات لتنقية الأسواق ومتابعة مدى التزام المطاعم والأنشطة الأخرى بالقرارات الوزارية، وأسفرت الحملة عن التحفظ على محتويات ثلاجة بالكامل تضم مصنعات لحوم وبانيه وخضروات مجمدة وتم التحفظ على كمية تصل إلى 3 طن بسبب سوء التخزين مما أدى إلى تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحضر القضائي اللازم بمعرفة مفتشي التموين بالحملة ضد "ص.ا.س" صاحب الثلاجة، كما تم التحفظ على 43 كيلو جرام لحوم بينها لحوم معدة للطبخ بأحد المطاعم، حيث تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجاري تحرير المحاضر القضائية اللازمة بمعرفة مفتشي التموين.