تغيير خط خفض المنسوب بقرية الشباسية بالمشاركة المجتمعية بدسوق.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، تغيير خط خفض المنسوب بقرية الشباسية قطر 10 بوصة بطول 50 متر تقربياً ، وذلك بالمشاركة المجتمعية بدل من الخط المتهالك ، تفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، بمتابعة موقف الخدمات والمرافق بالمحافظة .

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، على تحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً ، مشيرًا أن خطة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالى تولى اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية فى التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.



اصلاح خفض المنسوب بقرية



جاري تغيير خط لطرد بقرية