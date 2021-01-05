تعليم المنوفية تفوز بمراكز متقدمة فى " أفضل لحن" ضمن مسابقة الطفولة

المنوفية - محمد فتحى

حصلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة "أفضل لحن" كما حصل تعليم المنوفية على مراكز متقدمة في مسابقة "الفنون البيئية" ضمن فعاليات مسابقة أعياد الطفولة عن العام الدراسي 2019-2020.

حيث كرم ظهر اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية والمشرف العام على الأنشطة التربوية بالمديرية، مصطفى السكري موجه عام التربية الموسيقية هالة فرج موجه أول التربية الموسيقية بإدارة قويسنا التعليمية عمرو عادل معلم تربية موسيقية بالمدرسة الرسمية للغات بقويسنا والطالبة جودي محمد كمال بالمدرسة الرسمية للغات بقويسنا.