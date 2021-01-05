"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الثانى للتميز فى أعمال التنسيق

الإسكندرية جاكلين منير

كرَّم الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يرافقة هالة كمال مدير عام التعليم العام بالمديرية، عزة حسن عبد الغنى مدير إدارة التنسيق بالمديرية وأعضاء إدارة التنسيق، لحصول إدارة التنسيق بالمديرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للتميز في أعمال التنسيق

وأكد محمد سعد وكيل الوزارة، فى بيان صادر اليوم، أهمية إدارة التنسيق وإنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمي وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد تطبيق إلكتروني لرقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض، مما يساعد توفير للوقت والجهد وعلى تعزيز مبدأ الشفافية موضحًا للدور المهم والمحوري لإدارات التنسيق بالمديرية .

وتوجه الدكتور محمد سعد بارق التهاني القلبية لإدارة التنسيق بالمديرية، مشيرًا إلى أهمية العمل الجاد لبلوغ الأهداف، متمنيًا لهم المزيد من التميز والإنجاز في العمل كما تمنى لتعليم الإسكندرية المزيد من التقدم والنجاح.