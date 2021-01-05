"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الثانى للتميز فى أعمال التنسيق

كرَّم الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يرافقة هالة كمال مدير عام التعليم العام بالمديرية، عزة حسن عبد الغنى مدير إدارة التنسيق بالمديرية وأعضاء إدارة التنسيق، لحصول إدارة التنسيق بالمديرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية للتميز في أعمال التنسيق
وأكد محمد سعد وكيل الوزارة، فى بيان صادر اليوم، أهمية إدارة التنسيق وإنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمي وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإعداد تطبيق إلكتروني لرقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة في المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكتروني الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض، مما يساعد توفير للوقت والجهد وعلى تعزيز مبدأ الشفافية موضحًا للدور المهم والمحوري لإدارات التنسيق بالمديرية .
وتوجه الدكتور محمد سعد بارق التهاني القلبية لإدارة التنسيق بالمديرية، مشيرًا إلى أهمية العمل الجاد لبلوغ الأهداف، متمنيًا لهم المزيد من التميز والإنجاز في العمل كما تمنى لتعليم الإسكندرية المزيد من التقدم والنجاح.
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