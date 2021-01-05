تعطل سفينة صيد روسية على متنها 60 بحارا

كتب أحمد عرفة

تعطلت سفينة صيد روسية على متنها 60 بحارا اليوم الثلاثاء في بحر أوخوتسك في أقصى شرق روسيا، حيث قال تامتحدث باسم الوكالة الفدرالية للنقل البحري والنهري الروسى، إن سفينة "غيروي دامانسكوغو" توقفت عن السير في عرض البحر بسبب التفاف شباك صيد حول داسرها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت الوكالة أن سفينة أرسلت إلى مكان الحادث لتضمن سلامة البحارة على متن السفينة المعطلة، لافتة إلى أن الظروف الجوية هادئة وليس هناك أي خطر يهدد طاقم السفينة أو البيئة.

ولفتت الوكالة إلى أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة الفدرالية لصيد السمك من المتوقع أن تصل إلى المنطقة غدا الأربعاء كي يزيل غواصون على متنها الشباك الملتفة على داسر السفينة بما سيتيح تحرير السفينة المعطلة.