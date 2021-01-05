تعرف على تفاصيل تفريغ أسوان من المبانى الحكومية ونقلها للمدينة الجديدة

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تخطط الأجهزة التنفيذية لخلق محور مرورى بجانب تفريغ أسوان القديمة من المبانى الحكومية ونقلها لمدينة أسوان الجديدة بالتعاون مع وزارة النقل وجهاز التعمير.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل تفريغ أسوان من المبانى الحكومية ونقلها للمدينة الجديدة..

أولا: التنسيق مع وزارة النقل وجهاز التعمير لإنشاء طريق دائرى بطول 7 كم يربط الطريق الإقليمى الشرقى الجارى تنفيذه بطول 23 كم بنظام البلاطات الخرسانية وبتكلفة 593 مليون جنيه بمحور وكوبرى الخزان البديل الحر الجارى تنفيذه بطول 5، 5 كم.

ثانيا:يساهم ذلك فى خلق محور مرورى جديد يمتد من جنوبشرق المدينة إلى غربها وخاصة لتحويل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة سواء لمنتجات المحاجر أو مصنع كيما.

ثالثا: إستطلاع ميدانى ودراسة متكاملة لمسار المحور الدائرى الجديد ليساهم فى القضاء على أى منحنيات خطرة تهدد أرواح وسلامة المواطنين والمركبات المترددة على هذا المحور.

رابعا: سيعمل المحور الدائرى الجديد على فتح المجال أمام المجمعات الصناعية الكبرى مثل مصنع كيما 2 والأسمنت والرخام والجرانيت وغيرها إلى تصدير منتجاتها عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق برنيس / أسوان والذى سيربطه المحور بهذه المجعمات الصناعية.

خامسا: يساهم ذلك فى زيادة الصادرات والقدرة التنافسية لها.

سادسا: سيحافظ ذلك أيضاً على البنية التحتية لمدينة أسوان الجديدة.

سابعا: تشهد مدينة أسوان الجديدة حالياً العديد من المشروعات السكنية والسياحية والترفيهية والخدمية.

ثامنا:مخطط إنشاء مجمعات للمصالح الحكومية والهيئات القضائية والأمنية لتفريغ أسوان القديمة من جميع المبانى وإعادة إستغلالها بما يصب فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى لهذه المدينة السياحية والتراثية.

تاسعا: سيتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء أكبر قرية أولميبية على مساحة 500 فدان بعد إعادة تخصيصها مرة أخرى بمدينة أسوان الجديدة.

عاشرا: يتناسب ذلك إنشاء أكبر قرية أولميبية مع عاصمة الشباب الإفريقى لإستضافة الأحداث والبطولات والمهرجانات وغيرها من الفعاليات على مستوى القارة السمراء.

حادى عشر: التنسيق مع وزارة الأثار والسياحة لتنفيذ مقترح إنشاء متحف للحضارات المتعاقبة عبر العصور التاريخية المختلفة بمدينة أسوان الجديدة.

ثانى عشر:إنشاء متحف للحضارات من المقرر أن يكون أحد المقاصد السياحية المضافة لخريطة المزارات وخاصة أن أسوان تعتبر مركزاً هاماً لتلاقى الحضارات.