تطورات أوضاع كورونا والأكسجين فى مدن القناة من مستشفى عزل الإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا من أمام مستشفى الحميات المخصص لعزل وحجر مصابى كورونا فى الإسماعيلية، وهو المستشفى الوحيد الذى يقدم الخدمات الطبية لمصابى كورونا، فى المحافظة، ويقع بجواره مستشفى الصدر، والذى خصصته مديرية الصحة بالإسماعيلية، كمستشفى طوارئ، بعد دخول مستشفى الإسماعيلية العام، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتحويلة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى.

وأكد مسؤولى مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن رصيد الأكسجين المخصص لمرضى العزل الصحى بمستشفى الحميات، كافى، ويتم توفيره بصفة دورية ومنتظمة، نافيًا أن تؤثر تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية على وصول تانكات الإكسجين إلى مقر المستشفي، المخصص للعزل.

وقال مسؤولى الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إنه يوجد بمستشفى حميات الإسماعيلية المخصص للعزل، تانكين كل تانك سعته 6000 م3، لصالح قسم العزل بمستشفى الحميات، مشددًا على التوريد اليومى لشركة توريد الأكسجين، مشيرًا إلى توفير تانكين للأكسجين، أحدهما رئيسى والآخر احتياطي.

9 مستشفيات لخدمة مصابى كورونا بالإسماعيلية والسويس وبورسعيد

خصصت مديريات الصحة، بمحافظات مدن القناة الثلاثة، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 9 مستشفيات لتقديم الخدمة الطبية لمصابى كورونا، بعد دخول مصر فى الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وفى الإسماعيلية تم تخصيص مستشفى حميات الإسماعيلية، لتقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا، كما تم تخصيصه حجر صحى للمصابين، بالإضافة إلى مستشفى كهرباء الإسماعيلية، المخصص لموظفى الكهرباء.

وفى السويس، تم تخصيص 3 مستشفيات لتقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا، وهم مستشفى السويس العام، ومسشتشفى حميات السويس، ومستشفى صدر السويس، بالإضافة إلى حجز الحالات التى تحتاج إلى حجر صحى.

وفى بورسعيد، تم تخصيص 4 مستشفيات لتقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا، وحجز الحالات النور تحتاج إلى حجر صحى، وهم مستشفى الزهور ومستشفى الحميات ومستشفى الحياة ببورفؤاد ومستشفى المصح البحرى.

كما تم تخصيص 4 مستشفيات فى جنوب سيناء لتقديم الخدمات الطبية لمصابى كورونا، وحجز الحالات النور تحتاج إلى حجر صحى، وهم مستشفى أبو رديس المركزى، ومستشفى نويبع المركزى ومستشفى دهب المركزى، ومستشفى شرم الشيخ الدولى.