تضامن الإسكندرية تنظم ندوات توعية للرائدات الاجتماعيات والمشرفات

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت إدارة شئون المرأة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عدة ندوات خلال شهر ديسمبر من قبل الرائدات الاجتماعيات عن التربية الإيجابية وتنظيم الأسرة والعنف ضد المرأة للأمهات والسيدات التى تتراوح أعمار أبنائهن مابين 6 و7و12 عاما تم انعقادها بالجمعيات الأهلية وبعض الوحدات الاجتماعية مثل وحدة القبارى، حيث تضمنت التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية، تدر دخلًا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، وتقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة.

وأكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، أن المديرية تعمل على إتاحة فرص المشاركة في جميع المبادرات التي تهم صحة المرأة والتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالإضافة إلى التوعية بمختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل عام.

وأشارت المديرية إلى أن إدارة شئون المرأة تشرف على 27 رائدة اجتماعية بالمحافظة، حيث يجري تدريب الرائدات من قبل وزارة التضامن، وتأهيلهن للقيام بدور فعال للنهوض بالمجتمع من أجل تنفيذ البرامج القومية، وأن عمل الرائدات تطوعي ولا يحصلن منه على أجر، ولكن يتم منحهن مكافأة شهرية، فيما يقوم عمل الرائدات على التوعية في المجالات المختلفة، والتعريف بالمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، إسهاما في نجاحها باعتبارها القيادة التي تعمل على التواصل بين الأهالي والمؤسسات الخدمية في القرية أو الحي الذي تعيش فيه.

من جهه أخرى، عقدت اليوم الدكتورة ماجدة جلالة وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية اجتماع إدارة الحالة بحضور مشرفي الإدارة، والإخصائيين الاجتماعيين العاملين بإدارة الحالة على مستوى الإدارات الاجتماعية وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعى للعمل على تفعيل منظومة الحماية والرعاية للاسرة المصرية، وبالإشارة إلى بروتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف لتنفيذ أنشطة مشروع حماية الطفل، والذى يهدف إلى تفعيل الوقاية والحماية والرعاية للأطفال المعرضين للخطر وضحايا العنف من خلال تفعيل منظومة إدارة الحالة.

وتعمل إدارة الحالة على وضع حلول للحالات التي تعاني مشاكل متعددة للأطفال ومنها حالات النزاع مع القانون والأطفال ذوى الإعاقة المعرضين للخطر والتسول والتشرد وعدم وجود مكان أو مأوى وأطفال الشارع والاستغلال المادي والجسدي والعنف بكافة أشكاله باستخدام الأساليب العلاجية الاستراتيجية التى تعمل وفق خطوات منظمة ومنسقة ومترابطة.