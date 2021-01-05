تسليم 8 أسر جديدة مساكن آمنة بديلة العشوائيات برأس غارب بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إنه تم تسليم 8 أسر جديدة اليوم من قاطنى العشوائيات بمنطقة عشش البلد، بلوكات جديدة بمنطقة الروضة الجديدة، المخصصة لبديل العشوائيات.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أنه يتم استكمال إزالة منازل منطقة العشش بعد نقل السكان لمنطقة الروضة بديل العشوائيات التى تم إنشائها للقضاء على العشوائيات بالبحر الأحمر.

وكان أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أمس الإثنين، أن الأجهزة التنفيذية بمدينتى رأس غارب والغردقة، حققت جهود ناجحة خلال العام الماضي، لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، وقامت بإعادة تسكينهم فى شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة فى المدينتين، والذى قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة "مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي".

وكشف المحافظ، أن إجمالى الأسر التى تم نقلها إلى بديل العشوائيات بمدينتى رأس غارب والغردقة خلال العام الماضى 2020، بلغ 149 أسرة من إجمالى عدد المستحقين، مشدداً على سرعة استكمال نقل وتسليم باقى المستحقين.

أوضح المحافظ، أنه تم توفير سيارات من المدينتين لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجاناً من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، لافتاً إلى وجود لجنتين بكل مدينة لمتابعة هذا الملف، اللجنة الأولى لتنفيذ إزالات المساكن فى المناطق العشوائية، والثانية لتسكين الأسر بمنطقة بديل العشوائيات بالروضة، حيث تم تنفيذ الإزالات فور تسليم المواطنين المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظاً على سلامتهم.



8 اسر لمساكن بديل العشوائيات



إزالة المساكن العشوائية بعد نقل السكان



توقيع احدى الاسر على الاستلام



جانب من إزالة المساكن