تسجيل 4916 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى اليابان

كتب أحمد عرفة

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4916 إصابة جديدة بفيروس كورونا متخطية حاجز الـ4000 حالة للمرة الثانية خلال 6 أيام، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة فرض الطوارئ في طوكيو ومناطق مجاورة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، تشمل حصيلة الإصابات 1278 إصابة في طوكيو، التي كانت آخر مرة قد سجلت فيها حالات إصابة يومية تتجاوز ألف إصابة في 31 ديسمبر الماضي، عندما تم تسجيل 1337 حالة.

وفى وقت سابق قالت اليابان الإثنين إنها ستدرس إعلان حالة الطوارئ في منطقة العاصمة طوكيو الكبرى مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كان بإمكانها المضي قدما في استضافة دورة الألعاب الأولمبية وتحجيم الأضرار الاقتصادية.

وسيمثل إعلان الطوارئ تغييرا في سياسة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، الذي قاوم أي تحركات جذرية من هذا القبيل على الرغم من انتقادات بأن الحكومة تتحرك ببطء شديد.